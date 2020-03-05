https://static.news.ru/photo/bba504ee-5ecf-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курьер принесёт больничные листы на дом тем, кто находится на карантине в Москве в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом 5 марта в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что постановление об обязательной изоляции получают те, кто недавно прибыл из Китая, Южной Кореи и Ирана. Однако в дополнение к этому в Москве был разработан ряд дополнительных мер профилактики. По обновлённым правилам, тем, кто приехал из Италии или из другой страны с неприятной ситуацией по коронавирусу, также рекомендуется провести 14 дней на карантине.

По словам Собянина, следовать указанным предписаниям стоит из соображений собственной безопасности. Также московский мэр указал, что, если человек во время изоляции почувствовал себя плохо, он должен немедленно вызвать врача, предварительно сообщив, из какой страны он приехал.

Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом, — написал Собянин в своём блоге.

Как ранее передавал NEWS.ru, мэр Москвы заявил, что столичным работодателям рекомендуется регулярно проводить измерение температуры у сотрудников.

По словам градоначальника, эти меры следует принимать в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.