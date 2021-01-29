Находящийся в СИЗО Фургал дописал стихотворение о Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/cff014ce-6249-11eb-a86d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», дописал обещанное стихотворение, сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.

Обещанное им ранее стихотворение <...> о Хабаровском крае дописано, но опубликовано будет позднее, — рассказал правозащитник на видео, выложенном в YouTube.

По его словам, Фургал отметил, что пока точно не знает, когда решит представить свой стих, однако подумает, как это сделать и обязательного его опубликует.

Мельников также заявил, что экс-губернатору пока так и не приходят письма от друзей и родственников. В настоящее время он читает произведения Арифа Алиева.

Как писал NEWS.ru, ранее силовик из отдела полиции № 6 по Хабаровску написал в рапорте о доставлении задержанного, что оппозиционер Алексей Навальный и экс-губернатор региона Сергей Фургал являются политическими заключёнными.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по подозрению в организации заказного убийства. По версии следствия, глава региона причастен к деятельности преступной группировки, организовавшей в начале 2000-х убийства двух бизнесменов.