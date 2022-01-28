Россиян в Кении предупредили о возможных терактах

В дипмиссии также попросили вести себя осторожно граждан России, проживающих в кенийских округах Ламу, Килифи, Мандера, Ваджир и Гарисса.

В связи с обострением обстановки в области безопасности и имеющейся информацией о подготовке террористических актов на территории Кении призываем росграждан избегать посещения мест скопления людей в городе Найроби, включая крупные торговые центры, — говорится в сообщении.

Ранее дипмиссии ряда стран Евросоюза предупредили своих граждан об угрозе теракта в Кении. В частности, посольство Франции призвало проявлять крайнюю бдительность и избегать посещения общественных мест, в том числе торговых центров в Найроби.

Ранее стало известно, что в Кении жираф устроил погоню за машиной туристов. Разъярённое животное преследовало автомобиль, пока не обогнало его. После этого жираф развернулся и пошёл в лобовую атаку. Чем закончилась погоня, не сообщается.

До этого в Кении были найдены скелеты двух чрезвычайно редких белых жирафов — самки и её малыша. С животными расправились браконьеры.

Жирафы пропали из виду некоторое время назад, после чего в заповедник были вызваны сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы. Из известных смотрителям белых жирафов остался лишь самец.