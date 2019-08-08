https://static.news.ru/photo/cfdae7ce-b9bd-11e9-b5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сергея Фомина, находившего в розыске по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, задержали и доставили в Следственный комитет РФ.

Фомину предъявят обвинение по статье «Организация массовых беспорядков».

Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков, — сообщает СК.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов. Оба мероприятия закончились жёстким разгоном со стороны полиции и Росгвардии. Было задержано более тысячи человек.

Как ранее писал News.ru, мужчина, которого вместе с женой прокуратура через суд хочет лишить родительских прав за передачу сына «третьему лицу» на несогласованной столичной акции 27 июля, сообщил о прошедших у них дома обысках.