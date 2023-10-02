Нагнетается истерия: как армяне относятся к россиянам после потери Карабаха Политконсультант Семенов призвал россиян воздержаться от поездок в Армению

Фото: Григорий Печорин/РИА Новости

Очередь из автомобилей у села Корнидзор

На фоне последних событий в Карабахе, где азербайджанские военные провели антитеррористическую операцию по восстановлению конституционного строя, перед россиянами встал вопрос, насколько безопасно ехать сегодня в Ереван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично усомнился в эффективности миротворцев РФ, которые, действуя в рамках мандата, не применяли оружие во время АТО, а обеспечивали безопасность местных жителей. Что изменилось в отношении армян к россиянам, разбирался NEWS.ru.

Какие претензии у Армении к России

Азербайджан всего за сутки достиг всех целей антитеррористической операции в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Спустя сутки после начала АТО Баку и лидеры армян Карабаха при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении боевых действий. Готовится мирный договор между Ереваном и Баку.

Согласно заявлениям помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, сразу после завершения АТО Баку получил от представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики гарантии, что все ее военные формирования будут распущены и разоружены. На днях стало известно, что непризнанная республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Хикмет Гаджиев

В ходе АТО российский миротворческий контингент не вступал в боевые действия. Миротворцы РФ, действуя в рамках мандата, оказывали содействие мирному населению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что российские миротворцы могли пресечь боевые действия в Карабахе еще до их начала, поэтому частичная ответственность за произошедшее, по его мнению, лежит на них.

«Мы несем свою долю ответственности, но, с другой стороны, я не думаю, что нам следует закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе», — заявил премьер Армении.

Практически сразу после начала антитеррористической операции в Карабахе в центре Еревана собрались протестующие, некоторые из них были с флагами Карабаха. Одни предприняли попытку прорваться в здание правительства, другие заблокировали здание посольства России. Демонстранты требовали немедленно отреагировать на действия Азербайджана.

По словам одного из лидеров протестного движения Андраника Теваняна, все силы должны быть консолидированы, чтобы 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, армянский премьер был отправлен в отставку.

«Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать. Мы не должны этого допустить», — заявил Теванян.

В ходе антироссийских митингов в Ереване армяне возле здания посольства РФ порвали российские паспорта. Об этом 21 сентября сообщал военный корреспондент Александр Коц. Он опубликовал видео, на котором граждане Армении скандируют русофобские лозунги и рвут российские паспорта. Военкор выразил надежду, что этим людям больше никогда не предоставят гражданство РФ.

Сообщалось также, что значительное количество армян участвовало в факельном шествии — они несли плакаты с антироссийскими лозунгами под флагами Украины, США, Евросоюза, Франции. Кроме этого, армяне призывали Пашиняна отказаться от любых взаимодействий с Россией.

Что говорят армяне об отношении к россиянам

Переехавшая недавно из Москвы в Ереван армянка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала NEWS.ru, что в ближайшее время не исключала бы локальных конфликтов между россиянами и местным населением в Армении: «Все [армяне] очень подавлены, нервы на пределе, народ горячий. А русские иногда ведут себя по-хамски. Могут не сдержаться. Я про тех русских, которые везде так себя ведут, когда за них на курортах стыдно. Хотя я сама таких здесь не встречала, но мне рассказывали про разные неприятные ситуации».

Житель Еревана Гарегин считает, что «у страха глаза велики» и ничего в отношении армян к россиянам, скорее всего, не изменится.

«Почему-то многие сразу решили, что после событий в Карабахе к русским в Армении как-то радикально поменяется отношение. Не поменяется. Армения — это адекватная страна, а армяне — адекватный народ. К вам [россиянам] у нас относятся так же, как и ко всем остальным», — заверил корреспондента NEWS.ru мужчина. По его словам, события в Карабахе являются «внутренним вопросом», «мы сами что-нибудь решим».

Армянский предприниматель, попросивший не называть свои имя и фамилию, рассказал NEWS.ru, что никакой дискриминации русских «нет и не будет».

«Не парьтесь совсем! Полно русских туристов и временно живущих тут, а про автомобили с номерами РФ я вообще промолчу: их, по-моему, тут больше, чем армянских. Отношение ко всем дружелюбное, как, впрочем, и всегда», — заверил собеседник.

Василий, администратор одного из релокантских пабликов, рассказал NEWS.ru, что отношение армян к россиянам не изменилось и «остается гостеприимным и однозначно положительным».

Фото: Григорий Печорин/РИА Новости

Армянин Наири, работающий в Ереване в сфере услуг, рассказал, что после карабахского конфликта отношение к гражданам России не изменилось.

«А почему мы должно поменяться? Да, среди многих армян существуют настроения, что Россия не так повела себя в этой истории, как должна была. С другой стороны, все понимают, что речь идет о большой политике. А мы — обычные люди, не вершители судеб. Поэтому на человеческом уровне все остается, как и раньше. Русским в Армении всегда рады», — пояснил он NEWS.ru.

Сколько россиян переехало в Армению в 2022 году

Согласно подсчетам властей Армении, в прошлом году в эту страну переехало около 110 тысяч российских граждан. Об этом министр экономики страны Ваган Керобян рассказал в интервью «Ведомостям».

По его словам, россияне открывают в Армении в среднем «по 500 бизнесов в год». В 2022 году были зарегистрированы 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками (в некоторых штат достигает 600–700 человек) и 4 тысячи ИП.

Что говорят об отношении армян релоканты и туристы из России

Светлана, переехавшая в прошлом году в Армению из России, рассказала NEWS.ru, что никаких изменений в отношении к россиянам не почувствовала: «Туристов принимают как обычно, просто ограничили экскурсии в приграничные зоны».

Еще один российский релокант рассказал NEWS.ru, что в последнее время разговаривал со многими армянами, в том числе из Карабаха. Все они заверили его, что «русофобии здесь не будет».

«Они понимают, что народ ни в чем не виноват, а виноваты власти. Но они, конечно, очень расстроены, что Россия им не помогла. В то же время понимают: если бы развернулась полномасштабная война, то пролилось бы слишком много крови», — пояснил мужчина.

По его словам, «все, как и раньше, спокойно говорят по-русски, никаких конфликтов на этой почве нет». «Разговаривал с разными людьми здесь. Они считают, что скоро все затихнет», — добавил собеседник NEWS.ru.

Екатерина, приехавшая в Ереван на отдых всего несколько дней назад, заверила NEWS.ru, что «всё прекрасно». «Отношение к нам лучше, чем в России, никто не хамит, глаза не закатывает в ответ на просьбу. Да, некоторые люди общаются крайне холодно, на грани, с игнором, не отвечают на приветствие и прощание, например. Но хамства я здесь пока не встречала», — рассказала туристка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работающая в Ереване россиянка Инна в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что опасаться россиянам в Армении нечего, во всяком случае пока: «Слушайте, я была пару раз в Грузии. Так вот, после Армении недружелюбно в Грузии совсем. В Армении же отличное отношение к русским! Было, есть и, надеюсь, будет».

Релокантские паблики и чаты в эти дни переполнены вопросами о том, безопасно ли сегодня переезжать в Армению жить или ехать туда на отдых.

Руководитель одного из туристических агентств Алена Самойлова рассказала NEWS.ru, что пока не наблюдает снижения потока отдыхающих в Армению. По ее словам, отказов от забронированных ранее туров не происходит, хотя некоторые задают вопросы, не опасно ли сейчас ехать в Ереван.

«От наших армянских коллег, к счастью, пока не поступает каких-либо тревожных сигналов. Надеюсь, что ситуация вскоре стабилизируется. Армения всегда славилась своим радушием, гостеприимством и очень вкусной кухней», — поделилась Самойлова.

Напомним, что Ереван вошëл в список самых востребованных направлений для отдыха россиян этим летом, по сравнению с прошлым годом Ереван стал популярнее на 34,4%.

Стоит ли ехать в Армению в ближайшее время

Эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач считает, что, несмотря на напряжение между странами, россиянам не стоит опасаться ехать в Ереван, так как о настоящей русофобии в Армении говорить рано.

«Эта страна взяла вектор на сближение с Западом, надеясь на его военный и экономический потенциал. При этом армянское руководство прекрасно понимает, что армяне проживают не только в Армении, поэтому любую риторику будут озвучивать, ориентируясь именно на этот аспект», — пояснил NEWS.ru Храпач.

Однако политконсультант Александр Семёнов в разговоре с NEWS.ru предупредил россиян о нестабильной ситуации в Армении, которая может сказаться в том числе на отношении к гражданам РФ.

Фото: Стрингер/РИА Новости Участники протеста перекрыли проезжую часть улицы в центре Еревана. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна

«На бытовом уровне отношения между русскими и армянами всегда были комплиментарными, армяне были рады видеть у себя россиян. Однако сейчас мы видим, что официальный Ереван активно продвигает мысль о том, что в потере Арцаха виновата Россия и русские, и никак иначе. Машина пропаганды внутри Армении работает по этому поводу крайне активно, нагнетается истерия», — заявил Семёнов.

Именно поэтому эксперт рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Армению. Вместе с тем он выразил уверенность, что уже в ближайшее время отношения между Россией и Арменией нормализуются.

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