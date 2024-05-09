«Нагло взорвали на стадионе»: художница вспомнила о гибели Ахмата Кадырова Художница Пономаренко-Левераш: Ахмата Кадырова нагло взорвали на стадионе

Фото: Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС

Ахмат Кадыров

Первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров привел свой народ к миру со словами: «Наш путь только вместе с Россией, другого не дано», заявила в беседе с NEWS.ru художница из Донбасса, членкор Академии художеств РФ Татьяна Пономаренко-Левераш. По ее словам, российский лидер Владимир Путин предупреждал Кадырова об опасности, но тот захотел быть вместе со своим народом в праздник 9 Мая и погиб. Она подчеркнула, что первого президента Чечни в составе РФ «нагло взорвали на стадионе» в День Победы.

Надо отдать дань памяти, годовщина смерти Ахмата Кадырова — человека, который привел чеченский народ к миру, который услышал нашего главнокомандующего [Владимира] Путина и сказал чеченскому народу: «Наш путь только вместе с Россией, другого не дано». За это его нагло взорвали на стадионе, хотя Путин его предупреждал: «Не лети, спецслужбы докладывают об опасности». Но он сказал: «Я должен быть 9 Мая вместе со своим народом». И погиб, — высказалась Пономаренко-Левераш.

Она подчеркнула, что Рамзан Кадыров продолжает дело покойного отца. Как отметила художница, глава Чечни руководит 20-тысячной армией, куда приезжают бойцы со всех точек РФ. По ее словам, сила России состоит в многонациональном единстве. Стоит отметить, что Пономаренко-Левераш является автором выставки «Имена победы: от ВОВ до СВО», на которой представлены три портрета лидеров Чеченской Республики: Рамзана и Ахмата Кадыровых, а также Адама Делимханова.

Ранее Пономаренко-Левераш заявила, что Великую Отечественную войну и специальную военную операцию объединяет многонациональная победа. По ее словам, в годы ВОВ победа принадлежала народу Советского Союза, а сегодня к ней причастны жители России. Как отметила художница, все участники СВО воюют за свою страну.