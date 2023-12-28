«Наглая попытка заработать»: писатель о ремейках советских фильмов Писатель Беседин предложил запретить снимать ремейки советских фильмов

Фото: ТНТ

Фильм «Иван Васильевич меняет все»

Ремейки советских кинофильмов являются «наглой и беспардонной попыткой заработать», заявил писатель Платон Беседин. В разговоре с «360» он обратился к депутатам Госдумы и предложил запретить снимать подобные кинокартины. По его словам, если этого не сделать, после ремейка на фильм «Иван Васильевич меняет профессию» режиссеры могут «замахнуться и на Шекспира».

Это именно что наглая, беспардонная, отвратительная в своей пошлости и мещанстве попытка заработать на киношедеврах прошлого. <...> Уважаемые депутаты, вопрос к вам: можно ли принять действительно полезный закон и запретить поганить советскую киноклассику? Иначе они после «Ивана Васильевича» еще за что-нибудь возьмутся, — пояснил Беседин.

Писатель также призвал зрителей игнорировать данные фильмы. При желании посмотреть ремейки лучше сделать это в социальных сетях, чтобы не дать заработать их создателям, считает Беседин. Он также сравнил съемки подобных кинокартин с вандализмом. Писатель подчеркнул, что посмотрел трейлер фильма «Иван Васильевич меняет все», и теперь уверен, что «„голая“ вечеринка — это еще ничего по сравнению с такой киноглупостью».

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки ранее сообщила, что телеканал переснимает финал фильма «Иван Васильевич меняет все». По ее словам, это необходимо, чтобы сделать картину более конкурентоспособной и интересной.