НАФИ: большинство россиян боятся пользоваться банковскими приложениями

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Более трети россиян заявляют о значительном риске в использовании интернет-банкинга, а каждый пятый считает, что эти технологии опасны. Такие данные следуют из исследования аналитического центра НАФИ, их приводит РБК. При этом отмечается, что за последние пять лет банковские сервисы заметно увеличили свою популярность.

По данным исследования, рискованными видят использование банковских приложений 41% россиян. Еще 18% уверены, что данные технологии опасны. При этом 28% убеждены, что использование приложений или проведение операций через личный кабинет имеют риски, но они незначительные. В полной безопасности сервисов убеждены только 6% пользователей.

Как отмечают аналитики, чем старше пользователи, тем выше уровень их доверия к приложениям. О высокой степени опасности интернет-банкинга заявляют 28% молодежи, а среди представителей поколения старше 45 лет опасаются подобных сервисов лишь 13%. В большей степени в безопасности онлайн-услуг уверены граждане с высшим образованием — таковых 41% против 31% без высшего образования.

При этом цифровые банковские сервисы за последние пять увеличили свою популярность практически в два раза. В 2018 году подобными приложениями пользовались 34% граждан, теперь это делают 79%. Чаще к работе с приложениями прибегают мужчины (47% против 40% женщин), имеющие официальное трудоустройство (48%).

Более всего мобильные банки популярны у жителей крупных городов (73%) в возрасте от 35 до 44 лет (80%), имеющих высшее образование (79%).

Ранее руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что распознать мошенника в переписке можно по пяти признакам. По его словам, зачастую злоумышленники пытаются вывести собеседника на эмоции, стремясь напугать его или обрадовать. Помимо того, мошенники сразу просят поделиться финансовой информацией, например назвать номер карты.