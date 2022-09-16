«Надоело находить пустые чекушки на стеллажах» Почему работа библиотекаря совсем не похожа на то, что мы обычно представляем, — в анонимном интервью сотрудника одной из крупных московских библиотек

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Что роднит скорую помощь и библиотеки? Оказывается — многое. Главная беда экстренной службы — непрофильные вызовы. Когда медиков зовут просто поговорить или заклеить пластырем порезанный палец. Библиотеки и их ресурсы также часто используют не по назначению. Пожилые женщины звонят сотрудникам с просьбой подсказать расписание электричек. А мужчины распивают в читальном зале спиртное и едят курицу гриль. Сотрудник одной из крупных московских библиотек на условиях анонимности рассказал о свой работе в учреждении.

Почему именно библиотека

— Многие удивляются, когда узнают, где я работаю. На самом деле ничего необычного здесь нет. В библиотеке трудится много молодых людей, людей среднего возраста. Мужчин и женщин. Это, по сути, обычная госслужба со всеми ее плюсами. Комфортные условия труда, надбавки, выходные, премии за работу в выходной день, социальный пакет.

Вся моя трудовая деятельность долгие годы была связана с книгами. Они мне нравились с детства. Не только их читать, но и расставлять на полках исходя из тематики. Я занимался редакторской работой, издательским делом, книготорговлей. Поэтому выбор библиотеки как места работы стал довольно логичным.

Разгадывает кроссворд и не знает ответов

— Немногие знают, библиотека — это не только место, где хранятся книги, но и своего рода справочное бюро. Эта функция прописана во внутренних документах. Библиотекарь должен поднять трубку, ответить на звонок и постараться удовлетворить любой устный запрос. Например, если человек звонит и спрашивает о высоте вулкана, мы подскажем.

Некоторые читатели этим злоупотребляют. Бывают смешные моменты, когда человек разгадывает кроссворд и не знает ответов. Ему хорошей идеей кажется позвонить в библиотеку и попросить о помощи сотрудника. Обычно мы угадываем правильный ответ, кстати.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как-то позвонила пожилая женщина и сказала, что у нее в голове крутится песня: «на сопках маньчжурских воины спят». Спросила, а что дальше по тексту и кто исполняет произведение. Потребовала зачитать всю песню полностью. Она говорила таким уверенным голосом, была убеждена — мы должны выполнить ее просьбу.

Другая история — человек попросил ему продиктовать целый рассказ. Не помню уже, что это было за произведение. Сама идея того, что кто-то будет сидеть на другом конце провода и диктовать длинный текст, не показалась ему странной.

Еще запомнился случай. Позвонила женщина и попросила найти ей мастера по ремонту карниза. Она настаивала. Рассказывала, что сама не пьет, не курит, из приличной семьи. Божилась, что деньги заплатит за помощь. Говорила: «Ну, может, у вас найдется нормальный мужчина, который сможет приехать и починить?» Мы долго ей объясняли, что с такими запросами в другие службы нужно обращаться. Это был долгий разговор, минут на двадцать.

Ну и классика — на другом конце провода человек пожилого возраста просит посмотреть расписание электричек. Не может он справиться с современными цифровыми технологиями. Не то чтобы это большая проблема, ему помочь. Но когда большой поток людей, это сильно отвлекает.

Один раз была совсем нелепая ситуация. В библиотеку пришел человек с огромной сумкой. Как оказалось, там были консервы. Он спросил, можно ли оставить её на хранение. Очень удивился, когда услышал отрицательный ответ.

Библиотека — бар и ресторан

— Иногда в библиотеку приходят странные и немного неуместные личности. Но не с целью приобщиться к знаниям, а с целью провести время в тепле и сухости. Как вариант — высушить свои носки, лечь на какой-нибудь пуфик, укрыться курткой, захрапеть.

Некоторые предпочитают более активные развлечения — поесть, выпить, поболтать и погулять. От таких людей не очень хорошо пахнет, плюс они могут быть сильно выпившими.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пришли к нам как-то четверо мужчин в потрепанных черных куртках, на вид — чуть больше сорока. Они развернули курицу гриль, положили ее на пол, достали соусы, лучок зеленый и сели вокруг нее на корточки. Запах какой стоял в помещении, вы представляете. На замечания они реагировали очень агрессивно. Мол, вы ничего для клиентов не делаете, в других библиотеках можно есть и пить. Далее перешли к угрозам — одного директора у вас уже сняли, снимут и другого. При этом очевидно, что никаких рычагов влияния на руководство они не имеют.

Некоторым удается перекусить и выпить незаметно. Мы видим только последствия трапезы. Уже надоело находить пустые чекушки в стеллажах за книгами. Как-то мы обнаружили целый натюрморт: несколько пустых бутылок, остатки колбасы, все это было аккуратно спрятано за книги.

О запросах читателей

— Какого-то типичного читателя не существует. Разные люди приходят в библиотеку. Это студенты, которые приходят за учебниками, это и родители, которые приходят за детскими книгами, и пенсионеры, которым хочется что-то почитать. Также приходят люди с определенными интересами — история, философия.

Всегда очень удивляет, когда приходит мама или бабушка 13—14-летнего подростка и просит какую-то книгу из школьной программы или внеклассного чтения. Странно, что дети (уже не маленькие) не могут найти литературу в Сети самостоятельно. Родители еще просят — дайте книгу обязательно новую, старую и потрепанную он не будет читать.

Знаете, что самое обидное для меня? Это некоторый разрыв, который происходит между качеством фондов и количеством запросов читателей. У нас есть практически все моднейшие интеллектуальные новинки, но люди не проявляют к ним интереса. Это книги по философии, истории, экономике, издаваемые небольшими тиражами независимыми издательствами.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

К нам поступила книга Рюдигера Сафрански «Ницше: биография его мыслей». Это интеллектуальная биография немецкого философа. Не о том, как он жил, а о том, как мыслил. Она не вызвала интереса у читателей. Самого Ницше берут довольно активно, но, видимо, дальше поверхностного ознакомления дело не заходит. Также осталась незамеченной недавняя новинка — книга Адама Туза про создание и гибель экономики нацистской Германии.

При этом интерес к теме Третьего рейха вырос. Это случилось после начала украинских событий. Особенно людей интересуют годы после начала Второй мировой войны. О том, как жили граждане, которые не поддерживали диктатуру и боевые действия. Также уже 10 лет подряд мы видим стабильный интерес к антиутопиям — Джордж Оруэлл «1984», Олдос Хаксли «О дивный новый мир».

Игра в кальмара на рабочем месте

— Существует представление, что попасть на должность библиотекаря легко, а работать — достаточно просто. Я и мои коллеги недавно прошли аттестацию. По сложности она была сопоставима с вступительными экзаменами в вуз.

В библиотеке много сотрудников разных возрастов и разного уровня квалификации. Так сложилось, что не самые квалифицированные работники находились на самых высоких должностях, а для молодых ребят эти позиции были закрыты. Поэтому администрация решила провести достаточно жесткий отсев.

Чтобы попасть на ту или иную должность, нужно было пройти конкурс. Он состоял из четырёх этапов. Первые два — это тесты. Там требовалось показать знания законодательства, внутренних документов, книжных новинок, лауреатов литературных премий.

Дальше — нам нужно разыгрывать сценки с коллегами. Моделировать конфликтные ситуации. Например, приходит недовольный читатель и заявляет, что информация в книге задела его религиозные чувства. Или его ребенок нашел признаки пропаганды гомосексуализма. Жюри решало, кто лучше всех справился. Того и назначали на должность.

Многие сотрудники даже не стали проходить испытания и уволились. А среди оставшихся претендентов на определенную должность была сильная конкуренция. Происходящее напоминало сюжет известного сериала «Игра в кальмара».