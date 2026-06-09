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09 июня 2026 в 06:39

Надоело лепить каждую ватрушку отдельно — сделал мегаверсию и не прогадал

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт я опробовал на прошлой неделе, когда захотелось порадовать себя выпечкой. Однако в голову пришла мысль: действительно ли нужно вылепливать каждую ватрушку отдельно? Ответ ниже.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 350 г, молоко — 125 г, масло сливочное — 120 г, яйцо куриное (желток) — 2 шт., сахар-песок — 40 г (в тесто) + 50 г (в начинку) + 2 ст. л. (сверху), дрожжи сухие — 6 г, сахар ванильный — 6 г, соль — 0,33 ч. л., клубника — 200 г, крахмал кукурузный — 1,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала подогреваю молоко до теплого, добавляю ложку сахара и дрожжи. Жду 20 минут, пока появится пенная шапка — это знак, что дрожжи проснулись. Потом вбиваю желток, остальной сахар, соль и ваниль, постепенно всыпаю муку. Мешу тесто, пока оно не станет гладким, а затем добавляю размягченное масло. Оставляю тесто на 1,5 часа под пленкой, потом обминаю и даю подняться еще полчаса.

Раскатываю лепешку диаметром 26 см, укладываю в форму со свисающими краями. Клубнику режу кубиками, смешиваю с сахаром и кукурузным крахмалом — именно он не даст начинке вытечь. Выкладываю клубнику в центр теста, подворачиваю края. Выпекаю при 180 °C около 30 минут, пока края не зарумянятся, а в середине клубника не загустеет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Размер ватрушки — как форма для запекания, и это удобно: не надо возиться с 12 маленькими штучками. Текстура нежная, клубника сочная, но не течет — крахмал сделал свое дело. Рекомендую резать прямо на столе и есть руками, пока горячая.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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