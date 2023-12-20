«Надо ужесточать законодательство»: Соловьев о нападениях на ветеранов СВО Телеведущий Соловьев: необходимо ужесточить наказание за нападения на бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что необходимо ужесточить законодательство на фоне нападения на лишившегося руки ветерана специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге. Комментируя случившееся, он подчеркнул, что в таких ситуациях чаще всего нападавшие «идут по хулиганке», но наказание за такие преступления должно быть более суровым, пишет ИА SM.News.

Мне кажется, что надо ужесточать законодательство. Ясно, что пока они по хулиганке идут, но это никакая не хулиганка. Надо карать так, чтобы у каждого, кто думает, что может поднять руку на ветерана, в голове что-то щелкало, — уточнил Соловьев.

Он подчеркнул, что наказание за нападение на бойцов СВО должно быть неотвратимым. При этом телеведущий похвалил полицейских, которым удалось оперативно задержать нападавших.

Двое мужчин ранее избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые припарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка.

В отношении мужчин позже возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Одного из подозреваемых в нападении заключили под стражу, второму продлили срок задержания на 72 часа.