«Надо сплотиться»: Ревва рассказал, как пережить трагедию в «Крокусе» Ревва: музыка и сплочение поможет пережить россиянам трагедию в «Крокусе»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Александр Ревва

Комик и певец Александр Ревва в студии «Русского Радио», где состоится мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», призвал россиян сплотиться после трагедии в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. Он также отметил, что музыка во все времена оказывала исцеляющее действие на душу человека.

Уныние — это один смертных грехов, и надо объединяться, надо сплотиться. Эта душевная боль проникла в каждое сердце человека. Если есть сердце у человека, оно бьется уже по-другому после этой трагичной даты, — считает Ревва.

Артист заявил, что после таких событий важно сохранять человечность. При этом он назвал озлобленность, которая иногда вырывается из людей наружу, логичной реакцией. Вместе с этим он уверен, что музыка помогает бороться.

Это же [музыка] лекарство для души. Всегда в любые времена, особенно трагичные, это то, что может вылечить, спасти душу человека... Я до сих пор нахожусь в шоке от увиденного, ты не веришь, что это может быть вот так рядом, вот так близко, — заключил шоумен.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, как важно после теракта в «Крокус Сити Холле» не замыкаться в себе и делиться горем. По ее словам, она хочет своим примером показывать людям, как справляться с трагедией.