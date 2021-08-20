Надо разбираться, на кого работают: Киселёв о признании «Дождя» иноагентом

Гендиректор «России сегодня» и телеведущий «России 1» Дмитрий Киселёв прокомментировал решение властей о признании телеканала «Дождь» иностранным агентом. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что не считает произошедшее трагедией.

Ну, признали и признали. Ну а что, это такая трагедия или что, в чём, собственно, проблема? Я не считаю, что это трагедия. Если признали, значит есть основания это сделать, надо разбираться, кто на кого работает, и всё. Ну и хорошо. Значит, они иностранные агенты, — сказал он.

Киселёв отметил, что сейчас в России продолжают работать и другие издания, «которые называются оппозиционными». По его мнению, за границей их не считали бы оппозиционными, потому что у представителей оппозиции есть цель взять власть, у них есть программа и ответственность.

Если у людей нет ни программы, ни ответственности, ни способности выиграть выборы, то это не оппозиция, а так, подрывная деятельность. Могут продолжать заниматься ей, никто не мешает, — добавил ведущий.

По его словам, признавая канал иноагентом, власти не запрещают ему работать.

Они ничего не нарушают, они иностранные агенты. Они получили статус иностранных агентов, они имеют возможность продолжать работать. В чём трагедия? Просто карты на стол, — уверен ведущий.

Ранее бывшая ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание канала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя» Павел Лобков уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения сейчас неизвестны.

Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в список иноагентов попали шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.