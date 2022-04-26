«Надо порядок наводить»: депутат гордумы о стрельбе в ульяновском детсаду Депутат гордумы Бударин призвал тщательнее изучать людей, стоящих на учёте у психиатра

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людей, которые состоят на психиатрическом учёте, стоит более тщательно изучать, считает депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал сообщение, что предполагаемый убийца двоих детей и воспитательницы в детсаду под Ульяновском Руслан Ахтямов стоял на учёте у психиатра.

Их многих выпускают вот так на свободу, они ходят с этими волчьими билетами, что они могут натворить, они же могут не обязательно ружьём, они могут и ножами завтра кого-нибудь зарезать, всё что хотите, надо здесь конечно порядок наводить, — сказал он.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области с ружьём и устроил стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка и пятилетний мальчик и няня. Сам стрелок покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на учёте в психиатрической лечебнице. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть росгвардейцы.