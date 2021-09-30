«Надо перестать бредить»: профсоюз высказался об использовании маткапитала

Использование материнского капитала следует расширить, учитывая реальные нужды российских матерей на репетиторов и подготовку к школе. Об этом заявил председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в беседе с «Радио 1», комментируя предложение Счётной палаты снять ограничения по срокам использования материнского капитала.

У семей, для которых материнский капитал — серьёзная сумма, нет планов на какие-то мифические частные школы, поэтому надо перестать бредить и ввести более точечные инструменты использования материнского капитала, — подчеркнул Вострецов.

Он считает, что куда более целесообразным было бы разрешить матерям тратить государственные выплаты на оплату услуг репетиторов, которые часто нужны ребёнку для погружения в школьные предметы. Вострецов поддержал инициативу Счётной палаты о ежегодных выплатах из суммы маткапитала 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе, при этом подчеркнув, что необходимо проследить за тем, как будут тратиться выделенные деньги.

Ранее Счётная палата России предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала. В ведомстве добавили, что это один из самых актуальных запросов, полученных от населения.