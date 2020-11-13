«Надо к психологу сходить»: Милонов изменил позицию по инциденту с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/bb598d84-2710-11eb-bccc-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Виталий Милонов в эфире телеканала НТВ выступил с критикой футболиста Артёма Дзюбы, интимное видео с участием которого неизвестный «слил» в Сеть. По словам парламентария, игрок такими темпами может дойти до прогулок по парку в плаще на голое тело, распахивая его перед девушками.

При этом ранее Милонов, напротив, говорил о том, что испытывает жалость к Дзюбе. Отмечая, что спортсмен, конечно, сам виноват, народный избранник из Санкт-Петербурга призывал отдать игроку тех, кто выложил запись, а через час «забрать их тушки». Однако парламентарий, видимо, решил отнестись к инциденту немного жёстче. Он поделился, что ему хотелось бы узнать у Дзюбы, зачем он снимал видео с мастурбацией. По мнению Милонова, подобные вопросы попадают под определение «спросить как мужик».

Ему надо к психологу сходить. Привести мозг в порядок. Чтобы он ему объяснил, чтобы он не телебонькал перед камерой. Сегодня он перед камерой это делает, а завтра в плаще будет по парку гулять голый. Распахивать его перед девушками, — сказал политик.

Кроме того, Милонов подчеркнул, что ему всё же жаль Дзюбу. Парламентарий назвал ситуацию «попадосом» и уверил общественность, что в его телефоне такого материала нет.

Неделю назад в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба занимается онанизмом. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас. Футболист уже выступил с признанием и даже поблагодарил «судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие».

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что никогда не снимал видео подобное тому, которое появилось с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.