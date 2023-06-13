«Надежды мало»: бежавшую от насилия в семье чеченку увезут в Грозный Адвокат бежавшей от насилия в семье чеченки Исмаиловой сообщила, что девушку увезут в Грозный

Сотрудники силовых ведомств увезут заявившую о насилии в семье чеченку Селиму Исмаилову в Грозный, сообщила в беседе с «Осторожно Media» адвокат девушки Анастасия Тюняева. По ее словам, те уже купили билет чеченке на самолет из Москвы. Она уточнила, что Исмаилову уже доставили из больницы обратно в изолятор временного содержания в столичный аэропорт Внуково.

Возможно, это был такой хитрый план, чтобы мы расслабились, а в итоге все было сделано достаточно цинично. Мы сейчас звоним в прокуратуру, пытаемся это как-то обжаловать, но надежды мало. У них билет на 10 утра, — сказала Тюняева.

Уточняется, что правозащитники уже не успеют приехать в аэропорт, однако они в экстренном режиме готовят жалобу в прокуратуру.

Накануне Исмаилову задержали в аэропорту Внуково. Как уточнили полицейские, девушка находилась в розыске по обвинению в краже. Девушка в 12 лет вместе с родителями, братьями и сестрами переехала в Германию, где подвергалась систематическому насилию из-за ссор с матерью. После этого Исмаилова была передана бабушке в Чечне, где прилетающий из ФРГ отец продолжал ее бить и однажды пригрозил убийством.

Помощь Исмаиловой оказывал правозащитный проект «Марем». Там помогали девушке с выездом из республики и предоставили убежище в Москве, пока оформлялись документы на выезд. Сейчас, по словам основательницы проекта «Марем» Светланы Анохиной, есть угроза передачи Исмаиловой силовикам в Чечню и ее насильного возвращения в семью.