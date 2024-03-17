Надеждин проголосовал на выборах президента России

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин проголосовал на выборах президента России в подмосковном Долгопрудном. Он пришел на участок вместе со своим сыном.

Проголосовал в последний день на участке в родном Долгопрудном. Сын Михаил растет ответственным гражданином. Вместе опустили бюллетень в урну, — написал Надеждин в Telegram-канале.

Ранее кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков проголосовал на выборах на избирательном участке в Смоленске. Он посетил избирательный участок в своей школе, а также призвал всех, кто еще не успел сходить на выборы, прийти и проголосовать.

Также в голосовании принял участие кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Выданный ему бюллетень он заполнил брендированной партийной ручкой в красном корпусе. Для голосования кандидат прибыл на избирательный участок в здании школы № 1317 в Западном административном округе Москвы. Политик поделился с журналистами, что надеется на «хороший и достойный результат».

Днем ранее проголосовал другой кандидат Леонид Слуцкий, представляющий ЛДПР. Политик посетил избирательный участок на улице Гончарова в Москве. Кандидат Владимир Путин предпочел онлайн-голосование.