Надеждин попросил ЦИК отложить дату рассмотрения его регистрации на выборы

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Борис Надеждин

Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой отложить дату рассмотрения регистрации его кандидатуры на пост президента РФ на три дня — с 7 на 10 февраля. Согласно его заявлению, трое уполномоченных не успевают проверить все подписные листы, в которых ведомство нашло брак.

Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения, — сказал Надеждин.

5 февраля представитель избирательного штаба Игорь Артемьев сообщил, что Центризбирком России может не допустить политика Бориса Надеждина к выборам президента России в качестве кандидата из-за брака в подписях. По его словам, бракованными были признаны 15,348% подписей. Согласно российскому законодательству, обнаружение 5% недостоверных подписей уже является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, всего было собрано около 200 тысяч подписей. В ходе проверки документов ошибки также были найдены в подписных листах политика, лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Решение о том, будет ли Надеждин допущен до участия в выборах президента РФ, примут 7 февраля.