Надеждин оценил вероятность регистрации кандидатом в президенты Надеждин выразил уверенность в своей регистрации на выборах

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Потенциальный кандидат в президенты России Борис Надеждин в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак выразил уверенность, что Центризбирком зарегистрирует его кандидатом на выборах. Ранее Надеждин сообщил, что предоставил в ЦИК РФ 105 тысяч подписей в свою поддержку, собранных его командой.

Меня совершенно точно зарегистрируют, — сказал Надеждин.

Собчак призналась, что абсолютно верит в «чудо» с очередями, которые собирались перед пунктами сбора подписей в поддержку Надеждина. Телеведущая предположила, что эта ситуация «пошла не по плану Кремля». На что политик в ответ заявил, что в отношении него «никого плана не было».

Мне кажется, у Кремля есть планы в отношении всех людей, которые занимаются политикой, — ответила Собчак.

Ранее Надеждин сообщил, что его штаб провел опрос, по результатам которого выяснилось, что его поддерживают 15 млн россиян. По словам политика, по популярности среди жителей страны он уступает только действующему президенту РФ Владимиру Путину.

31 января о снятии с президентской гонки объявил блогер-эколог Анатолий Баташев, подававший в ЦИК документы для регистрации в качестве самовыдвиженца. Он сообщил, что его команда не смогла технически справиться со сбором подписей.