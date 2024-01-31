Надеждин назвал Стрелкова политзаключенным Надеждин: осужденный за призывы к сепаратизму Стрелков является политзаключенным

Потенциальный кандидат в президенты России Борис Надеждин в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак назвал политзаключенным Игоря Стрелкова, приговоренного к 4 годам и 11 месяцев лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. Комментируя свое предвыборное обещание первым указом освободить всех политзаключенных, он признал, что это касается и экс-министра обороны ДНР. Надеждин добавил, что считает его преступником, но он должен отбывать наказание по другой статье.

Если бы российское государство наказало Гиркина-Стрелкова, а заодно [бизнесмена, связанного с ЧВК «Вагнер», Евгения] Пригожина за очевидное нарушение Уголовного кодекса РФ, прямо запрещающего войну за деньги — наемничество, есть такая статья — если бы их судили вот за это, — нет вопросов, — сказал он.

При этом Надеждин добавил, что не стал бы отдавать Стрелкова суду в Гааге, который приговорил его заочно к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Он подчеркнул, что считает себя русским патриотом, и его ориентация — российская.

Я не говорю, что нужно ориентироваться на Запад. Я говорю, что нужно жить с ними в мире, — объяснил Надеждин.

Надеждин также выразил уверенность, что Центризбирком зарегистрирует его кандидатом на выборах. Ранее он сообщил, что предоставил в ЦИК РФ 105 тысяч подписей в свою поддержку, собранных его командой