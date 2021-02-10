«Надеюсь, всё в порядке»: Путин высказался о доверии народа к власти

https://static.news.ru/photo/6d70361a-6b9c-11eb-ba3b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался об уровне доверия россиян к власти. Он выразил надежду, что уровень доверия остаётся высоким.

В среду, 10 февраля, российский лидер провёл совещание с членами правительства. Он призвал их к прозрачности действий при формировании зарплат бюджетников. По словам Путина, гражданам необходимо объяснять, как формируются доходы. В этом случае у них не будет впечатления, что власть их надувает. Он призвал министров учесть это на будущее.

И тогда диалог с гражданами и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя надеюсь, что и сегодня в целом всё в порядке. Но такие огрехи, о которых мы говорим, нужно, безусловно, зачистить, — сказал Путин.

Президент в качестве примера привёл ситуацию с вознаграждением за труд в науке. Уровень зарплаты учёных должен быть на уровне не ниже 200% от среднего по экономике региона, но на практике расчёт идёт на базе среднего дохода по трудовой деятельности.

Путин указал, что это два разных показателя. Связанные с заработной платой механизмы должны быть понятны и прозрачны, отметил российский лидер в ходе совещания с членами кабмина, писал NEWS.ru.