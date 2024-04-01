Над миром нависла угроза новой пандемии из Китая Daily Mail: Китай может оказаться эпицентром новой пандемии из-за «супергонореи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай может в очередной раз стать эпицентром новой пандемии на фоне роста числа больных «супергонореей» в стране, пишет британское издание Daily Mail. По словам журналистов, в КНР уровень заболеваемости устойчивым к антибиотикам штаммом в 40 раз выше, чем в США, Соединенном Королевстве и Канаде.

Согласно новому отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), до 98% образцов бактерий, взятых у пациентов с ЗППП в 13 провинциях Китая, обладали способностью обходить передовые антибиотики, — уточнили авторы статьи.

Единственным эффективным антибиотиком от «супергонореи» сегодня является цефтриаксон, подчеркнули в издании. Однако около 8,1% выявленных в КНР штаммов бактерий устойчивы даже к нему, предупредили журналисты.

Ранее главный медицинский сотрудник австралийского штата Квинсленд доктор Джон Джеррард заявил, что термин «затяжной COVID-19» вводит людей в заблуждение. По его словам, исследование показало, что симптомы коронавирусной инфекции не отличаются от длительных эффектов других респираторных заболеваний. При этом некоторые пациенты раскритиковали выводы медицинских работников и заявили, что COVID-19 резко повлиял на их здоровье.