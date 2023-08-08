Над Черным морем замечены несколько самолетов разведки НАТО «Рыбарь»: самолеты разведывательной авиации НАТО работали над Черным морем

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолет Boeing RC-135

Разведывательные самолеты сразу нескольких стран-членов НАТО в течение суток работали над Черноморской акваторией, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, были замечены американский RC-135, турецкий ДРЛО Е-7Т и французский Atlantique 2.

Причем «Атлантик» действовал в весьма необычном районе: в юго-восточной части, то есть у берегов Краснодарского края, и, вероятно, отслеживал корабли ЧФ и танкеры, — отмечает канал.

По информации канала, еще был замечен самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е, первоначально направлявшийся к Черному морю, но по неизвестной причине, развернувшийся и ушедший обратно на авиабазу Суда на Крите.

«Рыбарь» предполагает, что такая активность воздушной разведки НАТО не была случайной. Канал отмечает очень необычную активность Украины у берегов Одесской области и считает, что оба факта позволяют предположить попытку новых атак и налетов на территории и флот России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет уничтожать корабли черноморского флота России, если блокада портов страны продолжится. Он назвал справедливой защитой удары по кораблям России. Это то, что Украина хочет показать, добавил он.