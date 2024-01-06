Нацпроект РФ «Беспилотные авиасистемы» утвердили окончательно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» получил окончательное утверждение, передает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Нацпроект, а также пять входящих в него федеральных проектов, планируется опубликовать в январе.

Окончательное утверждение этого национального проекта и выстраивание его в соответствии с параметрами федерального бюджета на 2024–2026 годы прошло на заседании проектного комитета 26 декабря 2023 года. В ходе этого процесса были устранены замечания, предложенные ведомствами и общественно-экспертным советом.

Сумма финансирования национального проекта «Беспилотные авиационные системы» до 2030 года составит 696 миллиардов рублей. По паспорту проекта, из федерального бюджета на него выделено 46,4 миллиарда рублей в 2024 году, 117 и 149 миллиардов рублей соответственно в 2025 и 2026 годах.

Ранее сообщалось, что в России разработана новая модификация дрона-камикадзе «Ланцет». Отличительная их особенность — возможность массового запуска при помощи специальных установок. Новый «Ланцет» должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камикадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Если один беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные.