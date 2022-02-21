«Нацию создают люди»: как россияне встречают беженцев с Донбасса

Россияне из самых разных регионов страны начали активно помогать прибывающим беженцам с Донбасса. Люди создают чаты в мессенджерах, группы в социальных сетях, делятся собственными контактами. Одни готовы помочь продовольствием и одеждой, другие предлагают временное жильё, третьи пытаются найти работу для вынужденных переселенцев. Корреспондент NEWS.ru пообщался с теми, кто откликнулся на чужую беду. Почти всех объединяет одно: люди просят не называть их действия кампанейщиной и особо подчёркивают – они действуют по зову души, а не указке сверху, как думают некоторые.

«Два чемодана, четверо детей»

По данным МЧС, сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса. На данный момент подготовлены к приёму почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил: границу России пересекли уже около 61 тысячи беженцев из непризнанных республик из-за обострения обстановки.

Стоит отметить, что россияне активно откликнулись на беду соседей. В соцсетях начали стремительно открываться чаты и группы с предложением помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

Один из таких – телеграм-канал «Размещение беженцев» с Донбасса. Его администрирует журналист и блогер Юлия Витязева. В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что она и члены её команды всегда стараются помогать по мере возможностей:

«Когда началась эвакуация, поняли, что в спешке и суматохе уехавшим людям нужна будет поддержка. А у нас люди – сердечные и отзывчивые. Вот и решили, что надо дать клич. Сразу пошли звонки. Очень много».

На сегодняшний день в канале – около 2,5 тысяч подписчиков, но прирост наблюдается буквально на глазах. Львиная доля сообщений там – предложения о помощи от людей со всей страны.

Артём Соболев/NEWS.ru

Антону из Москвы – 31 год. Он рассказал NEWS.ru что в 1942 году родилась его бабушка, она жила в селе Ольховцы Тячевского района Украины. В 60-ые годы женщина переехала в Россию.

В руках у неё было два чемодана и четверо детей. Отец мой из России, мать – украинка. В 2014 году, сразу после начала боевых действий, я начал помогать. Сначала одеждой, затем возникла идея принять семью, поскольку квартира большая, места много. Так ко мне попала семья из четырёх человек: родители и двое детей. Детей помог пристроить в университет, ходил, договаривался. Родители вышли на работу. Семья прожила у меня, пока дети не закончили университет. Сейчас дружим, – рассказал Антон.

Сегодня мужчина вновь в деле: готов помогать вынужденным переселенцам, считая это своим долгом.

Ашот Мхитарян из Краснодарского края рассказал, что готов «хоть сегодня» предоставить кров одному человеку, а также помочь с подбором работы.

Работа плюс проживание и питание. У меня есть выходы на организацию, которая бы их приняла, официально трудоустроила, – рассказал NEWS.ru мужчина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, «пока нелюди извлекают выгоду, материальную или политическую, из горя и войны, обычные люди страдают, как сегодня, так и всегда. Мхитарян признаётся:

Живём в такие времена, когда человек человеку волк. Это так глубоко интегрировано в подкорку, что выкорчевать – крайне тяжело.

Говорит, что его вклад в общее дело пока ничтожен, но соглашается: если бы руку помощи сегодня протянули все, ситуация кардинально поменялась бы к лучшему.

«Нет плохих наций»

Людмила Антель из Первоуральска ни секунды не думала, помогать беженцам с юго-востока Украины или нет. В 2008 году девушка ездила в США по программе «Work and Travel» и была обманута американским работодателем. В итоге она осталась практически без денег в чужой стране.

Многие, оказавшись на моём месте, уезжали обратно, но мне очень помогли. Как вы думаете – кто? Украинцы. Они меня спасли: дали кров, помогли выучить язык, мой английский был на уровне третьего класса, помогли с работой. Это было весёлое, классное лето. Мы жили большой, дружной компанией. Три месяца работали в парке аттракционов и потом месяц отдыхали. Объездили всю Америку, – рассказала NEWS.ru Людмила.

Сейчас Людмила уже замужем, у неё есть дети и большая квартира. Девушка , увидев клич о помощи, сразу вспомнила 2008 год:

Нет плохих наций, нацию создают люди. Считаю, что, если есть возможность помочь – помоги. Война может начаться и у нас, и завтра мы можем просить о помощи. Ведь это большая политика и вопрос денег.

Артём Соболев/NEWS.ru

Илья из Уфы готов заселить беженцев в одну из комнат в своей квартире. Мужчина прямо говорит, что не может остаться равнодушным.

Юлия из Краснотурьинска тоже готова помогать переселенцам. Говорит, что за ситуацией на Донбассе следит с 2014 года:

Всегда смотрю новости, все эти восемь лет переживаю за жителей ДНР и ЛНР, плачу вместе с ними. Когда увидела сообщение Дениса Пушилина об эвакуации жителей, не раздумывая, написала в Сети, что готова помочь. Мы, славяне, единый народ, своих в беде не бросаем.

Александр из Петрозаводска рассказал, что готов впустить в стоящую пустую квартиру беженцев, поскольку для него «это ничего не стоит».

Наверное, полностью взять на содержание будет сложновато, но чем можем – обязательно поможем, – обещает мужчина.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР. Не поддерживают решение 13% опрошенных. Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, большинство сограждан положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР (82%), безразличными остались 12%, а 4% опрошенных относятся к помощи отрицательно.