«Нацисты будут низложены»: Украине пообещали судьбу Третьего рейха Военкор Сладков: украинские националисты повторят судьбу Третьего рейха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитный шлем военнослужащего Вооруженных сил Украины с нанесенной эмблемой, обозначающую принадлежность к СС

Националисты, которые пришли к власти на Украине, останутся в прошлом, заявил военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канале он напомнил, что идеологи Третьего рейха тоже рассчитывали остаться в Германии навсегда. Украине, по его мнению, предстоит пройти аналогичный путь. Он также прикрепил видеозапись, на которой заявил, что РФ не борется с Украиной.

Все это временно. Все вернется. Вермахт тоже в Германию приходил навсегда. И мы воевали с фашистской Германией, победили Вермахт, Германия осталась, — написал журналист.

По его словам, проблема заключалась в том, что Москва в свое время не смогла защитить Германию от США, и этот опыт также следует учитывать, когда речь идет об Украине.

Нацисты будут низложены, Украина останется. Главная ошибка не должна быть повторена: все российские базы на Украине, которые встанут вдоль границ с НАТО, ни в коем случае нельзя будет выводить, как из Германии, — заключил Сладков.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявлял, что Украина идет дорогой забвения памяти своих предков и ненависти по отношению к России. Так он отреагировал на установку трезубца вместо герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве.