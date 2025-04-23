Нацистов под Москвой победил «генерал мороз»? Вся правда и мифы о войне

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Боец РККА конвоирует колонну немецких солдат, плененных под Москвой,

Существует множество публикаций о зимних холодах 1941–1942 годов, благодаря которым Красная армия победила нацистов и разгромила вместе с союзниками гитлеровскую Германию. Есть даже выражение «генерал мороз», которому приписывают разное значение в деле освобождения от захватчиков, не подготовленных к отрицательным температурам в СССР. Какую роль сыграл суровый климат в борьбе с фашистами — в материале NEWS.ru.

Были ли во время битвы за Москву в 1941 году сильные морозы

В книге «Воспоминания солдата» германский военачальник Хайнц Гудериан сетовал на то, что в битве под Москвой «наилучшие пожелания терпят крах из-за стихии». Он говорил о сильных холодах в ноябре 1941 года и гололедице, из-за которой «при отсутствии специальных шипов для гусениц танки не могли преодолевать обледенелые склоны».

«Не хватало белых маскировочных халатов, сапожной мази, белья и прежде всего суконных брюк. Значительная часть солдат была одета в брюки из хлопчатобумажной ткани, и это — при 22-градусном морозе (в середине ноября 1941-го. — NEWS.ru)! Острая необходимость ощущалась также в сапогах и чулках. <…> Наших солдат, одетых в русские шинели и меховые шапки, можно было узнать только по эмблемам», — говорилось в воспоминаниях Гудериана.

Существуют другие данные о погоде, согласно которым с 7 ноября 1941 года в Подмосковье после относительно мягких семиградусных морозов началась оттепель. С 11 по 13 ноября температура понизилась до минус 15–17 градусов, затем поднялась и держалась в диапазоне от –3 до –10. В последние дни ноября столбики показывали около нуля. По свидетельствам очевидцев, 30 ноября пошел дождь.

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По некоторым сведениям, не столько морозы, сколько оттепель и осенняя распутица мешали немецким захватчикам, которые вязли в грязи. Германский генерал Курт фон Типпельскирх говорил, что во второй половине ноября 1941 года «слабый мороз и сверкающий под лучами яркого солнца иней поднимали дух солдат <…> и благоприятствовали продвижению». Но в первых числах декабря температура воздуха в Подмосковье несколько ночей подряд опускалась ниже 30 градусов. Однако к тому моменту наступление нацистов на столицу СССР провалилось.

Как в СССР использовали морозы для борьбы с нацистскими захватчиками

Одной из причин прекращения немецкого наступления на северных подступах к Москве стало не только создание искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры путем подрыва мостовых переходов, но и применение льда. Чтобы не дать противнику использовать замерзшие водохранилища в качестве посадочных площадок, нужно было «вморозить в лед колья», следует из документов, рассекреченных Минобороны РФ несколько лет назад.

Фото: Сергей Косырев/РИА Новости Противотанковые заграждения под Москвой, 1941 год

Во второй половине ноября немецкие моторизованные подразделения вышли к берегу Иваньковского водохранилища. Таким образом, им открывалась прямая дорога на Дмитров и Клин. Чтобы остановить наступление, главный инженер канала имени Москвы Александр Румянцев сбросил часть накопленной воды. В итоге выезжавшая на лед немецкая техника стала проваливаться под него и уходить на дно, что остановило продвижение нацистов на этом участке.

Правда ли, что мороз помог остановить наступление нацистов на Москву

Как рассказал NEWS.ru военный историк Борис Юлин, аргумент о том, что продвижению войск противника помешали холода, используется для оправдания военных провалов. Немецкое командование не подготовилось к зиме, но некоторые гитлеровцы брали в расчет этот фактор, отметил эксперт.

«Причиной провала той или иной операции называются не неправильные военные решения командования, а объективный фактор — погода. На самом деле советские солдаты мерзли ничуть не меньше немецких. Дело было в подготовке к войне. Например, войска СС, в отличие от вермахта, когда готовились к вторжению в Советский Союз, обеспечили себя и зимней формой, и техникой. Поэтому во время битвы под Москвой они чувствовали себя вполне нормально», — отметил Юлин.

По его мнению, немцы слишком переоценили свои возможности и силы, ошибочно полагая, что закончат войну до октября 1941 года. В этом месяце они не были даже на ближних подступах к Москве.

«Нацисты усиленно готовились к летней кампании. Это была именно ошибка немецкого командования, которое могло подготовиться к зимней кампании, но не сделало этого. В итоге оно объявило, что суровая зима является причиной их поражения. Это все равно что отправиться в плавках в Антарктиду, а потом жаловаться, что ты замерз там насмерть, не дойдя до Южного полюса», — добавил Юлин.

Фото: Николай Ситников/ТАСС Партизаны, идущие в атаку, во время битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны

Помог ли мороз Красной армии в Сталинградской битве

Считается, что зима 1942–1943 года повлияла на исход Сталинградской битвы. Однако сильные морозы, начавшиеся в Нижнем Поволжье 9 ноября 1942-го, негативно сказывались не только на немецких захватчиках, но и на советских войсках. Из-за плывших по Волге льдин переправы через нее стали крайне затруднительными. В итоге войска защищавшей Сталинград 62-й армии испытывали дефицит продовольствия, боеприпасов и понесли серьезные потери.

Командование весьма специфически подготовило немецких военных к суровым волжским морозам. Например, их снабжали мазью от обморожения и инструктировали в случае сильных холодов надевать на голову газету с прорезанными для глаз отверстиями, зарываться в сугроб или обогреваться в землянках с помощью свечей. Оказавшись в советском «котле», гитлеровские войска и их союзники под Сталинградом столкнулись с нехваткой продовольствия, что усиливало ощущение мороза.

В рассекреченном в 2024 году документе о Сталинградской битве приводятся слова солдата фашистского блока о продовольственном обеспечении.

«Мы получаем по 200 граммов хлеба в день и один раз жидкий суп. Я не видел хлеба в течение четырех суток, питаемся одним кофе без сахара», — следует из документа.

Сначала немцы смеялись над союзниками-румынами, которые ели лошадей. Затем они сами перешли на конину, которая вскоре закончилась.

Как рассказал NEWS.ru Юлин, во время Сталинградской битвы у немецких захватчиков «страдания [из-за морозов] стали критичными в тот момент, когда их отрезали от снабжения».

«Проблема сталинградской группировки заключалась не в том, что было очень холодно, а в том, что они ничего не могли противопоставить холоду, в отличие от советских войск. У них заканчивалось и топливо, и боеприпасы, возникали трудности с продовольствием. То есть были общие проблемы окруженной группировки войск», — добавил собеседник NEWS.ru.

Фото: Самарий Гурарий/РИА Новости Немецкий солдат сдается в плен

Где еще проявил себя «генерал мороз»

По словам Юлина, о факторе холода в военных кампаниях упоминалось при Карле XII (по одной из версий, армия короля Швеции потерпела поражение от России под Полтавой, так как была вымотана холодной зимой 1809 года), Наполеоне (его войска были добиты холодами после ухода из Москвы в 1812 году) и при Гитлере.

«„Генерал мороз“ проявлял себя и в других эпизодах. Когда шла Вторая мировая, СССР воевал с Финляндией (Зимняя война). На ее первом этапе советское командование проиграло, недостаточно подготовившись к боевым действиям в зимний период. Ошибки удалось устранить ко второму наступлению на линии Маннергейма, когда ее уже прорвали. Советское командование сделало соответствующие выводы, которые помогли Красной армии в битве под Москвой. Немцы не изучили достаточно серьезно опыт финской войны и выводов не сделали», — рассказал Юлин.

Он добавил, что различные военачальники любили ссылаться на фактор природных условий в случае неудачных операций в Тихом океане. По словам историка, эпидемии и постоянные болезни «тоже были часто связаны с достаточно плохой подготовкой к ведению боевых действий».

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