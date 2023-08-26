«Нацист — прискорбный факт биографии»: член СПЧ о ДШРГ «Русич» Член СПЧ Ахмедова обратила внимание на националистические взгляды ДШРГ «Русич»

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Марина Ахмедова

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова обратила внимание на националистические взгляды создателя диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Алексея Мильчакова. В своем Telegram-канале она написала, что участие в боях на Донбассе с 2014 года не может быть оправданием, и задалась вопросом, зачем отряд там находился.

Так Ахмедова отреагировала на задержание в Финляндии другого лидера «Русича» Яна Петровского.

Я не приемлю нацизм ни под украинским, ни под русским соусом. К счастью, в нашей стране его не приемлют на государственном уровне, в отличие от Украины. И нацизм у нас — это, скорее, глубоко маргинальное. А участие в боевых действиях на Донбассе с 14-го года вовсе тут не индульгенция нацизму. <...> Поэтому если ты — нацист, то это — лишь прискорбный факт твоей биографии, — написала она.

Общественница также назвала шантажом отказ ДШРГ выполнять боевые задачи на Украине, пока Петровского не вернут домой.

«Русич» ответил в своем Telegram-канале, что волен уходить, так как контракты закончились. Члены отряда также напомнили Ахмедовой про статью о дискредитации военных.

Самого Яна Петровского тоже связывают с ультраправыми группировками, например с «Солдатами Одина». Что известно о его задержании и почему руководство Украины требует его экстрадиции — в материале NEWS.ru.