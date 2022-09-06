«Национальная мученица»: религиовед о гибели Дугиной Религиовед Иванов: погибшая Дугина стала символом патриотизма и единения народа

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Акция «Свеча памяти», посвященная погибшей журналистке Дугиной, в Москве

Зачинщики убийства Дарьи Дугиной ставили своей целью устрашить Россию, а в итоге создали символ патриотизма и единения народа, рассказал «ПолитЭксперту» религиовед Андрей Иванов. По его словам, девушка стала национальной мученицей — символом, который будет вдохновлять патриотов страны. Эксперт считает, что такой образ способен объединить разные политические группы в России.

Дарья — русская национальная мученица. «Родина-дочь», как ее кто-то прекрасно назвал. Имя Дарьи Дугиной отныне только мобилизует: и малодушному человеку стыдно бояться и мямлить, когда у него в сознании всплывает молодая героическая красавица, которая ничего не боится и твердо идет к цели, — считает эксперт.

Гибель Дарьи Дугиной вызвала широкий резонанс в российском обществе. Ранее в Сети появилось «Соглашение Дугиной», под которым деятели медиа, искусства и культуры подтверждают намерение отложить претензии друг к другу и сплотиться для «общей победы». Андрей Иванов также поставил свою фамилию под соглашением. Он считает, что документ может стать поводом для снижения конфронтации между лево- и правопатриотическими лидерами общественного мнения.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что предполагаемая убийца Дарьи Дугиной ставила себе задачу сделать больно отцу девушки — Александру Дугину. Она называет чудовищным преступлением действия украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины.

Дугина погибла 20 августа. Журналистка возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в Подмосковье, где выступал с лекцией ее отец, философ и общественный деятель Александр Дугин. Девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.