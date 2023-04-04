Национал-большевики открестились от подозреваемого по делу Татарского «Другая Россия Лимонова»: вербовщик Треповой Попков не относится к партии с 2009 года

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский

Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил РИА Новости координатор «Другой России Э. В. Лимонова» Михаил Аксель. Он добавил, что Роман Попков, будучи еще членом партии, «нарушал устав организации, занимался критикой Лимонова».

В 2009 году Лимонов про него написал, что человек, предавший один раз, предаст и второй раз... С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет. Более того, мы считаем его предателем, — сказал Аксель.

Роман Попков — журналист из Брянска, бывший редактор «МБХ медиа» и экс-лидер столичного отделения Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В 2008 году он был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в России. В 2020 году — арестован на 15 суток за участие в протестах в Белоруссии. По данным «Осторожно, новости», сейчас Попков живет в Киеве, где работает под руководством бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее силовики задержали Трепову по подозрению в причастности к убийству военкора. Она заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, где проходил творческий вечер Татарского.

Позднее SHOT со ссылкой на Трепову сообщил, что девушку завербовал российский журналист Роман Попков. По ее словам, мужчина обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого». По данным SHOT, знакомым Попкова мог оказаться агент Службы безопасности Украины.