Начотдела ГИБДД Петербурга вступился за полицейских, сломавших руку коллеге

Начальник отдела ГИБДД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга Андрей Невмержицкий прокомментировал действия подчинённых, уволенных после стычки с девушкой-оперативником, которой они сломали руку. Он заявил, что считает действия сотрудников правомерными, пишет «Фонтанка».

Считаю действия своих сотрудников правомерными, — сказал Невмержицкий.

Каких-либо аргументов в поддержку своей точки зрения он не привёл.

Ранее сообщалось, что в отделе полиции Василеостровского района произошла перепалка между сотрудницей группы уголовного розыска, которая пыталась пройти в отделение, и представителями ГИБДД.

Как свидетельствует видео, попавшее в Интернет, один из инспекторов увидел у девушки кобуру с пистолетом и потребовал, чтобы она показала удостоверение. Девушка оттолкнула коллегу и замахнулась на него, после чего словесная перепалка переросла в стычку. Девушку повалили на пол, и она крикнула, что ей сейчас сломают руку, после чего раздался хруст. По данным СК, девушка получила закрытый перелом левого плеча.

Впоследствии стало известно, что все трое участников конфликта будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям», а на инспектора, сломавшего оперативнице руку, завели уголовное дело о превышении полномочий.