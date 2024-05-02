«Начнут судиться»: адвокат о прецедентном решении суда о краже рилса Адвокат Жорин: блогер имеет право требовать компенсацию за кражу контента

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Блогеры вправе требовать компенсацию за кражу их контента вне зависимости от площадки, на которой это произошло, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Юрист прокомментировал сообщения о том, что российский суд впервые наказал пользователя за кражу идеи для рилса (короткого вертикального видео).

Это не штраф, а компенсация за нарушение исключительного (авторского) права. Каждое лицо, которое является автором того или иного объекта авторского права, в случае его нарушения может обратиться в суд и требовать компенсацию в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей или в двойном размере от стоимости нарушенного права, — заявил Жорин.

По словам адвоката, в этой ситуации его удивляет то, что все произошло в запрещенной в России социальной сети. Однако исключительные права правообладателя и автора необходимо защищать независимо от площадки, на которой произошло нарушение.

Сама по себе идея не охраняется и не защищается авторским правом. В данном случае, скорее всего, был заимствован сценарий, потому что идею украсть нельзя, — уточнил юрист.

Жорин добавил, что инициатива взыскивать компенсацию за кражу видео с блогеров не нова. Иногда такие дела встречаются в практике и охватываются статьей 1301 ГК РФ.

Не имеет значения, нарушено авторское право в социальных сетях или нет. В данном случае штрафует не государство, а правообладатель взыскивает компенсацию. Можно предположить, что блогеры начнут друг с другом судиться. Также можно потребовать удалить ролик. Но доказать и обосновать свою правоту очень сложно, — заключил адвокат.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую, что российский суд впервые наказал пользователя соцсетей за кражу идеи Reels. По данным канала, с риелтора из Московской области взыскали 300 тысяч рублей.