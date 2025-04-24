Начните гладить пол утюгом! Неожиданное спасение от вздутого линолеума

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Знаете ли вы, что обычный утюг может спасти ваш линолеум от серьезных проблем? Рассказываем, в каких случаях этот метод становится настоящей палочкой-выручалочкой.

Устраняет волны и вздутия

После перестановки мебели или длительной эксплуатации линолеум часто идет волнами. Прогрев проблемные места через влажную ткань, вы легко разгладите поверхность.

Восстанавливает после перепадов температуры

Зимой линолеум может сжиматься, образуя щели у стен. Летом — расширяться, создавая некрасивые бугры. Термообработка помогает вернуть первоначальную форму.

Убирает вмятины от тяжелой мебели

Глубокие следы от дивана или шкафа исчезнут, если аккуратно прогреть их утюгом через х/б ткань.

Чтобы погладить линолеум, выставьте режим «шерсть» (до 140 °C) и используйте ткань в качестве прокладки. После обработки прижмите проблемный участок тяжелыми книгами на 12 часов.

Начните гладить пол утюгом. Этот способ — неожиданное спасение от многих проблем! Важно: метод не подходит для линолеума с утеплительной основой.

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