Знаете ли вы, что обычный утюг может спасти ваш линолеум от серьезных проблем? Рассказываем, в каких случаях этот метод становится настоящей палочкой-выручалочкой.
- Устраняет волны и вздутия
После перестановки мебели или длительной эксплуатации линолеум часто идет волнами. Прогрев проблемные места через влажную ткань, вы легко разгладите поверхность.
- Восстанавливает после перепадов температуры
Зимой линолеум может сжиматься, образуя щели у стен. Летом — расширяться, создавая некрасивые бугры. Термообработка помогает вернуть первоначальную форму.
- Убирает вмятины от тяжелой мебели
Глубокие следы от дивана или шкафа исчезнут, если аккуратно прогреть их утюгом через х/б ткань.
Чтобы погладить линолеум, выставьте режим «шерсть» (до 140 °C) и используйте ткань в качестве прокладки. После обработки прижмите проблемный участок тяжелыми книгами на 12 часов.
Начните гладить пол утюгом. Этот способ — неожиданное спасение от многих проблем! Важно: метод не подходит для линолеума с утеплительной основой.
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