«Начнется движуха»: Беркович обратилась к аудитории из СИЗО Беркович: суд принял дело

Фото: t.me/moscowcourts*

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович

Режиссер Евгения Беркович, находящаяся в СИЗО по делу об оправдании терроризма, в свой день рождения заявила, что «вот-вот начнется движуха»: следователь дело сдал, прокуратура одобрила, а суд принял. Письмо создательницы спектакля «Финист — Ясный сокол» публикует ее группа поддержки в Telegram. Беркович также подвергла критике работу экспертов по делу.

Следователь дело сдал, прокуратура одобрила, суд принял, вот-вот начнется движуха. В обвинительном заключении <...> только по куску из всех безумных экспертиз, показания типа свидетеля, не смотревшего спектакль, ну и куча свидетелей, которые совершенно никакого преступления не увидели <...>. Из экспертиз следователь выбрал все самое вкусное, так что я одновременно радикальная феминистка <...> и радикальная исламистка, — пишет режиссер.

Она также задалась вопросом, как мусульманский брак могли в процессе экспертизы назвать «не регулируемым законодательством союз боевика с потенциальной террористкой». При этом Беркович попросила сочувствующих прекратить «терапевтическую панику».

19 апреля дело Беркович и драматурга Светланы Петрийчук передали в военный суд. 15 апреля обеих девушек внесли в перечень террористов и экстремистов. Дело вызвало резонанс в творческих кругах, за обвиняемых вступались кинорежиссер Александр Сокуров и журналистка Ксения Собчак.