Начисление выплат на детей изменится со следующего года

https://static.news.ru/photo/dec80050-ad40-11eb-97bf-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому социальные выплаты семьям с детьми и инвалидам начнут начислять по-новому с 2022 года. Теперь пособия будут предоставляться через Пенсионный фонд, сообщает «Парламентская газета».

Через ПФР будет предоставляться единовременное пособие при рождении ребёнка, по уходу за ним, а также выплаты женщинам, вставшим в ранние сроки на учёт по беременности. Также через Пенсфонд будет предоставляться компенсация страховой премии по ОСАГО инвалидам. Все необходимые документы для начисления денег со следующего года будет собирать сам ПФР путём межведомственного взаимодействия.

До 1 января 2022 года все органы государственной власти должны будут передать Пенсфонду сведения о тех, кто получает социальные выплаты, включая первичные документы. В законопроекте сказано, то правительство разработает единые правила предоставления соцподдержки, чтобы во всех регионах её оказывали по единому стандарту.

Как сообщалось ранее, Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Теперь будут действовать более мягкие имущественные требования.