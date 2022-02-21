Начинающим велосипедистам посоветовали дождаться апреля для открытия сезона

Опытные и профессиональные велосипедисты могут кататься практически круглый год, однако новичкам при такой погоде на велосипеде ездить не стоит, заявил руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачёв. Он порекомендовал начинающим велосипедистам дождать апреля для традиционного открытия сезона, пишет «РИАМО».

Всё зависит от опыта велосипедиста, многие не прекращают катание даже в зимнее время, если это позволяют велосипед, экипировка и навыки самого велосипедиста, — сообщил Маркачёв.

Он напомнил, что сейчас в Московском регионе установилась аномально тёплая погода. При этом он отметил, что несмотря на такие изменения начинающим велосипедистам стоит дождаться схода снега, чтобы начать кататься.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков рассказал о главных ошибках водителей в тёмное время суток и дал советы ночным автолюбителям. По его словам, в условиях плохой видимости ночью водителям транспортных средств нужно снижать скорость, а также не забывать следить за происходящим на краю правой полосы.