Начата проверка из-за не пустившей детей в укрытие жительницы Белгорода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде начата проверка после того, как местная жительница не пустила детей в укрытие во время сигнала ракетной опасности, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.

В ходе мониторинга сети «Интернет» сотрудники УМВД России по городу Белгороду выявили публикацию о том, что на улице Шаландина во время работы сирены женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоквартирного дома. Информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, — говорится в сообщении.

Во вторник, 4 июня, Telegram-канал Baza опубликовал видео инцидента. Известно, что в то время, как зазвучал сигнал ракетной опасности, у дома на лавочке сидели жильцы, а во дворе бегали дети. После сигнала все пошли в ближайший подъезд в поисках укрытия. Но дети в безопасное место не попали, так как одна из женщин сказала малышам бежать в другой подъезд и указала рукой.

Позднее старшая по подъезду в Белгороде заявила в разговоре с NEWS.ru, что произошло недоразумение. По словам местной жительницы, дверь просто заклинило. Она уточнила, что первые три раза, когда звучала тревога, дверь работала исправно, но на четвертый просто не открылась.