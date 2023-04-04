Начался суд на бойцом ВСУ, который убил мирного жителя под Мариуполем В Ростове-на-Дону начался суд над морпехом ВСУ, который убил мирного жителя под Мариуполем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону начался суд над бывшим морским пехотинцем ВСУ Антоном Чередником, которого обвиняют в убийстве жителя пригорода Мариуполя. По предварительным данным он застрелил мужчину, который неправильно произнес слово на украинском языке. Обвиняемый сознался в преступлении.

Убийство произошло в марте 2022 года, когда Чередник патрулировал территорию. Он остановил двух мужчин для обычка и после проверки документов потребовал у них сказать что-то на украинском языке. Один из мариупольцев не знал значение слова паляница, что означает «хлеб», и неправильно произнес его, после чего морпех застрелил мужчину. На допросе Чередник признал, что у его поступка не было объективных причин. Он добавил, что очень сожалеет о случившемся.

Морпеху предъявили обвинения в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте. Его дело передали в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при обстреле украинскими войсками села Борисовка несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб его сторож. Кроме того, были повреждены три частных дома.