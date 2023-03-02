«Начало войны»: Стрелков о целях атаки украинской ДРГ на Брянскую область Стрелков: целью атаки ДРГ на Брянскую область была попытка прощупать красные линии РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в беседе с NEWS.ru об исключительно пропагандистской цели инцидентов в Брянской области. Военный эксперт полагает, что Киев в последнее время все чаще пробует нащупать красные линии, но так и не может их найти.

Цели сегодняшних атак на Брянскую область, по моему мнению, исключительно пропагандистские. Так они объявили о начале активной деятельности «Русского добровольческого корпуса», который воюет на стороне так называемой Украины. Их целью стал набег на деревню с убийством мирного жителя и захватом нескольких заложников. Этим они объявили начало «освободительной» войны, — заявил Гиркин.

Он добавил, что попытки Киева нащупать красные линии России свидетельствуют о скором потенциальном расширении зоны боевых действий. По словам Гиркина, это произойдет вне зависимости от желания российской стороны.

Ранее ответственность за нападение в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус». По данным СМИ, это формирование из русских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил теробороны Украины. Его участники ранее опубликовали видеообращения на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», а также видео с почты и фото из Дома культуры.