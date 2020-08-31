Догнать программу: как быстро школьники наверстают упущенное из-за COVID-19

Несмотря на пандемию коронавируса, дети в этом году пойдут в школы в обычном режиме. Для многих из них начало учебного года будет связанно со стрессом — придётся перестраивать режим и навёрстывать упущенные во время самоизоляции знания. Кроме того, дети столкнутся с нововведениями, которые приняли в школах в связи с распространением COVID-19. О том, как помочь ребёнку влиться в новый учебный год — в материале NEWS.ru.

Наверстать упущенное

Из-за режима самоизоляции многие дети отстали от школьной программы. Связано это с тем, что ни они, ни взрослые (учителя) — не были готовы к дистанционному формату обучения. Некоторым семьям, — особенно многодетным — не хватало компьютеров, через которые проходили уроки. По этой причине школьники в этом году столкнутся с дополнительным испытанием — им придётся наверстать знания, которые они упустили за время карантина. На это потребуется примерно месяц, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Во время самоизоляции дети получали неполноценные знания. У преподавателей не было качественных методик обучения и условий для проведения уроков, а некоторым семьям не хватало компьютеров. Наибольшее отставание от программы произошло в отдалённых деревнях, где есть проблемы со связью. Такая ситуация, к примеру, наблюдалась в Дагестане. Чтобы исправить положение, учителям в этом году нужно применить качественные методики и задействовать информационные технологии Гаджимет Сафаралиев член комитета Государственной думы по образованию и науке член комитета Государственной думы по образованию и науке

Не забывать о позитивном настрое и отдыхе

Снизить стресс, который школьники будут испытывать в первые месяцы нового учебного года, поможет позитивный настрой взрослых. Ведь внутреннее состояние родителей в большинстве случаев передаётся их детям, рассказала NEWS.ru психолог Ирина Корчагина.

Если родитель настроен позитивно, то ребёнку будет в радость ходить в школу. Общение с людьми, которые нагнетают обстановку в связи с необходимостью выходить на учёбу в условиях пандемии, следует временно ограничить. В противном случае, настрой может сбиться и у родителей, и у ребёнка Ирина Корчагина психолог психолог

При этом психолог отметила, что первую неделю учёбы большая часть детей в любом случае будет радоваться выходу в школу. Всё дело в том, что они засиделись дома и хорошо воспримут смену обстановки и возможность пообщаться с одноклассниками, пояснила Корчагина. Затем запал радости иссякнет и начнутся трудовые будни. Привыкать к ним ребёнок будет примерно на протяжении месяца.

В это время родителям следует помочь школьнику. Облегчить стресс позволят прогулки на свежем воздухе, совместное времяпрепровождение и различные поощрения. При этом психолог рекомендует взрослым не «включать» в себе воспитателя и не читать детям нотации о необходимости учёбы — подобное поведение может вызвать обратную реакцию. Однако потакать ребёнку, который напрочь отказывается учиться, тоже не стоит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановить режим сна

Основная проблема, с которой сталкиваются школьники после каникул — необходимость быстро восстановить режим сна. Чтобы привыкнуть вставать рано, нужно соблюдать режим подъёма, и на выходных — просыпаться следует в одно и то же время вне зависимости от дня недели. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила сомнолог Елена Царёва.

Первые несколько дней учёбы школьникам необходимо воздержаться от дневного дрёма — это поможет накопить сонливость и вовремя уснуть вечером. При этом, если ребёнок отказывается вовремя отправляться в кровать, не нужно заставлять его делать это. В противном случае, из-за стресса бессонница может только укрепиться, пояснил специалист. Кроме того, у школьника может возникнуть негативная ассоциация с процессом отхода к ночному отдыху. Если уснуть не получилось в течение 15 минут, лучше заняться другими делами. К примеру, почитать книгу при приглушенном свете, отметила Царёва.

Для того, чтобы ребёнку было легче уснуть, следует создать тихую и тёмную атмосферу в комнате. Желательно, чтобы в месте для ночного отдыха он в течение дня не занимался другими вещами — к примеру, просмотром телевизора или играми. Всё дело в том, что комната, в которой ребёнок спит, должна ассоциироваться у школьника только с этим видом деятельности. Если же семья живёт в ограниченном пространстве, где кровать по совместительству является диваном, то следует как можно меньше времени проводить на ней в положении лёжа Елена Царёва сомнолог сомнолог

Кроме того, за 2-3 часа до предполагаемого времени засыпания сомнолог рекомендует приглушать свет. Это будет способствовать выработке мелатонина, пояснил сомнолог. Утром же света, напротив, должно быть много. Желательно, чтобы его источник находился сверху.

Для полноценного отдыха учащимся младших классов необходимо порядка 12 часов сна. Однако организм у всех индивидуален и выспаться дети могут и за более короткий промежуток, отметила Царёва. Определить необходимое ребёнку время сна можно опытным путём. Главное — чтобы после сна школьник не зевал в течение дня и был достаточно активен.

Соблюдение вышеназванных правил сформирует устойчивый правильный режим сна и бодрствования через 2-3 недели. Однако первые значительные результаты будут заметны уже через 5-7 дней, подытожила Царёва.

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Соблюдать меры безопасности в школе

Риск заражения коронавирусом по-прежнему сохраняется. По этой причине Минздрав рекомендует родителям провести ликбез ребёнку, который отправится в школу первого сентября. Следует рассказать ему об опасности COVID-19, а также объяснить важность соблюдения мер профилактики. Чтобы помочь ребёнку принять новые правила, необходимо и самим их придерживаться — мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Между тем, внутри классов рассадка детей будет свободной. Роспотребнадзор в этом случае не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра. При этом классы будут друг от друга изолированы. Для каждого из них будет составлен собственный график для посещения школы — это позволит избежать скопления людей в одном месте.