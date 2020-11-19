Начальника ярославской колонии оправдали по делу о пытках заключённого

https://static.news.ru/photo/ab45178c-2a59-11eb-9d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дзержинский районный суд Ярославля принял решение об оправдании врио начальника исправительной колонии № 1 Игита Михайлова по делу о пытках заключённого Евгения Макарова, рассказала защищающая потерпевшего юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Суд оправдал Николаева и Михайлова, — сказала она журналистам ТАСС.

При этом в суде сообщили, что информация об оправдании Михайлова и его заместителя Дмитрия Николаева следует из оглашённой части приговора, однако результативной части ещё нет.

Судья не посчитал убедительными доказательства ведения видеозаписи по указанию начальства и не усмотрел события преступления, говорится в Telegram-канале «Ярославское дело», который ведут юристы «Общественного вердикта».

Потерпевшим в деле является заключённый Евгений Макаров. Его подвергли пыткам летом 2017 года, но уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации видеозаписи избиения в «Новой газете». Сам Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года. Мужчина получил 865 ударов по ногам и спине, а все действия сотрудники колонии записывали на видео в качестве отчёта о проведении «воспитательных мероприятий».

Как писал NEWS.ru, после скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.