https://static.news.ru/photo/8f104342-e1ea-11e9-b188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Начальник УФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев сообщил прокурору Московской области Сергею Забатурину о возможной причастности столичных судей и представителей руководства Мосгорсуда к рейдерским захватам. В организации атак подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина.

Письмо Дорофеева было оглашено на заседании Верховного суда. По ходатайству прокуратуры судья Олег Зателепин решил провести основную часть слушания в закрытом режиме, поскольку в процессе «может быть затронута честь судей», пишет РБК .

Получена информация о том, что Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, через которых осуществляет рейдерские захваты различных объектов бизнеса, избегая при этом уголовного преследования, — цитирует издание письмо Дорофеева.

По информации ФСБ, деятельности Кантемира Карамзина, ставшей поводом для его уголовного преследования, якобы «способствовали его устойчивые связи в судебной системе города Москвы».

Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда, — говорится в письме Алексея Дорофеева.

Глава столичного главка ФСБ также поясняет, что его подчинённые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого, который написал двухтомник, посвящённый биографии президента РФ Владимира Путина.

ФСБ полагает, что в 2007 году Карамзин и Блоцкий заключили договор беспроцентного займа, согласно которому писатель занимал у юриста $115 тысяч.

По версии следствия, Блоцкий вернул деньги, после чего Карамзин с целью «хищения средств в особо крупном размере» изготовил аналогичный подложный договор на сумму $200 тысяч. В итоге юрист потребовал через суд взыскать эти средства. Гражданский иск Карамзина был удовлетворён Черёмушкинским судом Москвы, постановившим взыскать деньги с Блоцкого.

Как считает Дорофеев, о связях Карамзина с Мосгорсудом говорит освобождение юриста этой инстанцией из-под стражи в 2011 году, а также оправдательный приговор Тушинского суда Москвы по другому делу о мошенничестве.

Карамзин обвинения отрицает, полагая, что дело по заявлению Блоцкого используется для давления на него в конфликте вокруг Первого домостроительного комбината (ДСК-1). Юрист представлял в РФ интересы инвестора из Канады Марка Ричардса — партнёра бывшего гендиректора ДСК-1 Владимира Копелева.

Копелев в 2010 году оказался должен Ричардсу 241 млн швейцарских франков по векселю перед компанией Kithia Limited. В 2016 году канадский коммерсант решил выйти из строительного бизнеса, его попытки вернуть деньги привели к арбитражным разбирательствам.

Карамзин выиграл в арбитражном суде дело, согласно которому Копелев, а также связанные с ним граждане должны были заплатить кредиторам 15 млрд рублей.

В июне 2019 года находящийся в СИЗО Карамзин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, попросив защиты от незаконного преследования со стороны Дорофеева. Юрист полагает, что начальник столичного главка ФСБ якобы действует в интересах Копелева.

Как писал News.ru, журналистское расследование вынудило генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева переоформить свою элитную недвижимость у Истринского водохранилища в собственность РФ.