Начальник УФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев сообщил прокурору Московской области Сергею Забатурину о возможной причастности столичных судей и представителей руководства Мосгорсуда к рейдерским захватам. В организации атак подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина.
Письмо Дорофеева было оглашено на заседании Верховного суда. По ходатайству прокуратуры судья Олег Зателепин решил провести основную часть слушания в закрытом режиме, поскольку в процессе «может быть затронута честь судей», пишет
Получена информация о том, что Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, через которых осуществляет рейдерские захваты различных объектов бизнеса, избегая при этом уголовного преследования, — цитирует издание письмо Дорофеева.
По информации ФСБ, деятельности Кантемира Карамзина, ставшей поводом для его уголовного преследования, якобы «способствовали его устойчивые связи в судебной системе города Москвы».
Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда, — говорится в письме Алексея Дорофеева.
Глава столичного главка ФСБ также поясняет, что его подчинённые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого, который написал двухтомник, посвящённый биографии президента РФ Владимира Путина.
ФСБ полагает, что в 2007 году Карамзин и Блоцкий заключили договор беспроцентного займа, согласно которому писатель занимал у юриста $115 тысяч.
По версии следствия, Блоцкий вернул деньги, после чего Карамзин с целью «хищения средств в особо крупном размере» изготовил аналогичный подложный договор на сумму $200 тысяч. В итоге юрист потребовал через суд взыскать эти средства. Гражданский иск Карамзина был удовлетворён Черёмушкинским судом Москвы, постановившим взыскать деньги с Блоцкого.
Как считает Дорофеев, о связях Карамзина с Мосгорсудом говорит освобождение юриста этой инстанцией из-под стражи в 2011 году, а также оправдательный приговор Тушинского суда Москвы по другому делу о мошенничестве.
Карамзин обвинения отрицает, полагая, что дело по заявлению Блоцкого используется для давления на него в конфликте вокруг Первого домостроительного комбината (ДСК-1). Юрист представлял в РФ интересы инвестора из Канады Марка Ричардса — партнёра бывшего гендиректора ДСК-1 Владимира Копелева.
Копелев в 2010 году оказался должен Ричардсу 241 млн швейцарских франков по векселю перед компанией Kithia Limited. В 2016 году канадский коммерсант решил выйти из строительного бизнеса, его попытки вернуть деньги привели к арбитражным разбирательствам.
Карамзин выиграл в арбитражном суде дело, согласно которому Копелев, а также связанные с ним граждане должны были заплатить кредиторам 15 млрд рублей.
В июне 2019 года находящийся в СИЗО Карамзин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, попросив защиты от незаконного преследования со стороны Дорофеева. Юрист полагает, что начальник столичного главка ФСБ якобы действует в интересах Копелева.
Как писал News.ru, журналистское расследование вынудило генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева переоформить свою элитную недвижимость у Истринского водохранилища в собственность РФ.