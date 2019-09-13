https://static.news.ru/photo/b5f850ce-d5e9-11e9-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный, которого подозревают во взяточничестве.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, обвиняемый обратился к представителю частной фирмы с предложением систематически платить ему за то, чтобы компанию не проверяли на соответствие правилам перевозок, и за общее покровительство.

В ведомстве уточнили, что начальник станции получал деньги от фирмы с мая по август текущего года.

Предварительный размер взяток составил 329 тысяч рублей, — говорится в сообщении .

Подозреваемый был задержан 10 сентября при получении очередной взятки. Сейчас он находится под стражей.

Ранее News.ru писал, что Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для начальника инспекции ФНС по Южному административному округу столицы Марии Андреяновой, обвиняемой в получении взятки в размере €150 тысяч.