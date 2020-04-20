Начальник ППС Западного округа УВД Москвы умер из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/684073ec-82e7-11ea-9820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Москвы скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Болезнь у него протекала тяжело. В последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, полицейский мог заразиться коронавирусом на работе.

Ранее NEWS.ru писал, что один из столичных стражей порядка рассказал журналистам, как пандемия коронавируса повлияла на работу полиции. По его словам, в настоящий момент на патрулирование улиц направлены сотрудники всех подразделений: кадровики, работники убойных отделов, финансисты. Это отрицательно сказывается на общих показателях, поскольку люди почти не занимаются своей непосредственной работой.

По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.