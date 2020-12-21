Начальник подразделения РЖД попался на крупной взятке

https://static.news.ru/photo/53b066b4-428e-11eb-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В Саратовской области задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в августе чиновник заключил со строительной компанией договор на выполнение работ на теплотрассе станции Балаково на сумму более 11 млн рублей. При этом он потребовал от руководителя этой компании за сделку 25% от суммы договора.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его при получении 1,2 млн рублей. В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР завершил расследование в отношении экс-главы МВД Республики Коми Виктора Половникова, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём средств.

Согласно материалам дела, в 2017 году он получил 14 млн рублей за содействие обвиняемому в мошенничестве, совершённом организованной группой, и легализации преступных доходов. Виновным он себя не признаёт.