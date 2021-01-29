Начались задержания сторонников Навального на Комсомольской площади Москвы

https://static.news.ru/photo/8cdb6884-63b4-11eb-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве продолжается несогласованная массовая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его сторонников начали задерживать на Комсомольской площади.

Участники акции перекрыли движение транспорта в районе площади. Собравшиеся устроили шествие несколькими группами, некоторые вышли на проезжую часть. Полиция оттесняет митингующих от площади в сторону станции метро «Красные Ворота». Также, по информации источника, между участниками акции недалеко от Комсомольской площади произошла драка.

Сторонники оппозиционера собрались в нескольких точках Москвы, одним из таких мест стала Сухаревская площадь, где происходили массовые задержания. Отмечается, что сейчас там уже нет скопления людей.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Как писал NEWS.ru, в различных городах России задержаны 878 человек.