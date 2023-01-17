Началась проверка председателя «Мемориала» по статье о реабилитации нацизма СК проверяет председателя международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма.

Фото: Rodrigo Freitas/EPA/TASS

Ян Рачинский

Следственный комитет России начал проверку в отношении председателя правления международного общества «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма, сообщает РЕН ТВ. Поводом стала публикация в социальной сети.

В отношении Рачинского проводится проверка по пункту «в» ч. 2 ст. 354 Уголовного кодекса РФ, — говорится в сообщении.

25 января 2021 года Рачинский выложил пост, в котором выразил свое критическое отношение к вопросу исторического периода Великой Отечественной войны и предвоенного периода. Правозащитник высказался на тему ответственности за начало Второй мировой войны — по мнению Рачинского, она лежит как и на Гитлере, так и на Сталине.

Ранее в России ввели уголовную ответственность и штраф за оскорбление ветеранов. За публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, памятным датам ВОВ, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных работ или тюремного заключения.