«Начинается кульминация»: ученый предупредил об усилении магнитной бури Астроном Богачев заявил о кульминации магнитной бури на Земле

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Магнитная буря, ослабшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значения, предупредил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости. По его словам, началась кульминация: к Земле приблизились наиболее скоростные массы, а колебания поля застыли на экстремальных показателях.

Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня, — сообщил Богачев.

Эксперт уточнил, что скорость солнечного ветра составляет от 800 до 1000 километров в секунду. Территорию России накрыла мощная полоса полярных сияний. Последний раз подобные события фиксировались в 2005 году.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом. По его словам, у некоторых граждан подобные явления провоцируют инсульты, кровотечения и бессонницу. Минимизировать риски поможет хороший отдых, а также отказ от кофеина и избежание нагрузок на сердце.