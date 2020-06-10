Началась церемония прощания с водителем, погибшим в аварии с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/ea31972c-aba6-11ea-884a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В траурном зале при НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского началась церемония прощания с Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП, спровоцированном актёром Михаилом Ефремовым.

На гражданскую панихиду пришли родственники, знакомые и коллеги. Народа немного, так как основная церемония пройдёт в Рязанской области в селе Константиново, откуда Сергей родом, — передаёт Telegram-канал «360».

Как писал NEWS.ru, коллеги 57-летнего Сергея Захарова, работавшего водителем-курьером в интернет-магазине Деликатеска.ру, написали в соцсети, что запомнят Сергея скромным, немногословным, улыбчивым и светлым человеком. Он проработал в этой компании больше двух лет. В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. Руководство пообещало оказать помощь родным погибшего, а также опубликовало отзывы его клиентов. В них говорится о вежливости, внимательности, доброжелательности и пунктуальности Захарова.

Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве поздним вечером 8 июня. Артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, он пытался развернуться, но не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон.